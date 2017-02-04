Николай Статкевич: «Большой разговор» - банальная истерика 20 4.02.2017, 11:41

Николай Статкевич

Оппозиционный лидер считает, что Лукашенко специально устроил встречу с лояльными журналистами и экспертами.

«Вижу много материалов об очередной типа встрече «прецедента» с лояльными журналистами и такими же «общественными деятелями». Невозможно пропустить - все соцсети загажены его драматическими размышлениями. Неужели не понятно, что это всего лишь традиционная искусственно имитуемая истерика перед операцией вытягивания дополнительных денег в обедневшего и поэтому прижимостого «папика».

Кому не нравится это аналогия - могу предложить другую. Капризный и невоспитанный ребенок лупит мамку, занятую ссорой с чужими тетками, по ногам и кричит: «Дай!». Но лупить не сильно, так как боится, что рассерженная ссорой мамка может развернуться и дать ребенку по затылку», - написал Статкевич в Фейсбуке.