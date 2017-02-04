Умер актер Георгий Тараторкин 6 4.02.2017, 11:55

Георгий Тараторкин

На 73-м году жизни скончался народный артист РФ Георгий Тараторкин.

Об этом ТАСС сообщили в Театре Моссовета.

«Георгий Георгиевич скончался после тяжелой болезни», — сказали в пресс-службе, добавив, что прощание, скорее всего, состоится в театре в понедельник, 6 февраля. Место захоронения будет известно позднее.

На счету Георгия Тараторкина — десятки театральных и киноролей, самая известная из них — Родион Раскольников в фильме «Преступление и наказание» 1969 года.