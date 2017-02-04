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В Германии прошел чемпионат по подражанию реву оленей

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  • 4.02.2017, 12:31

Чемпионат Германии по подражанию реву оленей прошел в Дортмунде.

Победителем стал 54-летний слесарь из Нижней Саксонии Андреас Тепфер. Это уже его третья виктория.

Второе и третье места в этом году заняли дебютанты первенства — Кристоф Уффельманн и Фабиан Менцель из Баварии.

Всего в турнире приняли участие 16 участников, которые состязались в трех дисциплинах: подражание реву оленя-вожака, подражание реву оленя в поисках самки и подражание реву старого оленя, пишет germania.one.

В качестве вспомогательных средств вабильщики использовали морские раковины, рога крупного рогатого скота или деревянные духовые музыкальные инструменты.

Как отмечается, в течение многих веков подражание реву оленей использовалось охотниками. Имитируя рев молодых самцов, охотники выманивают из укрытия оленя-вожака стада. Они также пытаются воспроизвести рев оленя, демонстрирующего свою власть, и оленя, который хочет понравиться самке.

При этом звуки должны быть максимально правдоподобными, поскольку животные сразу же замечают фальшь.

Трое лучших вабильщиков Германии будут представлять страну на чемпионате Европы, который пройдет во Франции. Среди наиболее сильных конкурентов — команды из Литвы, Эстонии и Беларуси.


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