В Котовке не будут строить костел 2 4.02.2017, 12:30

Католическая церковь пошла навстречу людям.

Строить костел в минском сквере Котовка не будут, заявил настоятель прихода святых апостолов Петра и Павла и Евгения де Мазено отец Дмитрий Занемонский.

«Нам был предложен новый участок земли, и мы дали согласие на него. Митрополит Тадеуш Кондрусевич это предложение утвердил. В настоящее время ведется работа по подготовке необходимой документации», — рассказал он, сообщает «Ave Maria».

Новый участок для строительства костела будет расположен «в зоне общественной застройки по улице Некрасова». «Какую-то часть ранее разработанного проекта костела нужно изменить. Например, связанную с фундаментом и сетями, потому что это новая территория, а значит — уже новые условия», — отметил священник.

По его словам, для прихода важно, чтобы у него появилось свое место молитвы, встречи и катехизации, так как без этого развитие прихода или какая-либо его жизнь невозможна.

Доработка архитектурного плана костела, связанная с переносом строительства храма, а также многие другие расходы требуют дополнительных финансовых средств, как и молитвы о строительстве.

Напомним, что местные жители активно вступили против строительства костела в сквере Котовка.