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Белорусский фристайлист завоевал серебро на этапе Кубка мира в США

  • 4.02.2017, 13:05
  • 15,635
Фото: belta.by

Это первое попадание 22-летнего спортсмена на пьедестал этапов Кубка мира.

Белорусский фристайлист Станислав Гладченко стал серебряным призером этапа Кубка мира по лыжной акробатике в Дир-Вэлли.

В финале 2 Станислав Гладченко с оценкой 114,60 балла уступил лишь опытнейшему китайскому фристайлисту, двукратному чемпиону мира и обладателю Кубка мира-2010/11 Ци Гуанпу (128,96). Бронза — в активе россиянина Станислава Никитина (114,60), который уступил белорусу лишь по дополнительным показателям.

Белорус Максим Густик (109,50) занял 5-е место, олимпийский чемпион-2014 Антон Кушнир на старт не вышел.

В женских соревнованиях лучшей среди белорусок стала Александра Романовская (57,64) — 18-е место среди 22 участниц. В призовую тройку здесь вошли австралийка Лидия Лассила (95,52), американка Кили Маккиннон (95,17) и китаянка Сю Ментао (92,35).

В общем зачете Кубка мира среди лыжных акробатов после 4 этапов лидирует китаец Ци Гуанпу (280 очков), белорус Антон Кушнир (208) занимает 2-е место, американец Мак Бохоннон (178) идет третьим, белорус Максим Густик (174) располагается на 4-й строке, Станислав Гладченко (135) — на 6-й, Артем Башлаков (45) — на 24-й среди 39 спортсменов, набравших зачетные баллы.

В зачете Кубка мира среди женщин лидируют австралийка Дэниэлле Скотт (282 очка), китаянка Сю Ментао (240), россиянка Любовь Никитина (189). Белоруска Александра Романовская (100) располагается на 12-й позиции, Анна Гуськова (95) — на 14-й.

Следующий этап Кубка мира 10 февраля примет южнокорейский Буквон, 25 февраля этап состоится в белорусских Раубичах, а завершится программа Кубка мира 4 марта в Москве.

На 9-10 марта в испанской Сьерра-Неваде запланирован чемпионат мира по лыжной акробатике.


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