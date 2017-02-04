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Стали известны имена кандидатов в ректоры ЕГУ

  • 4.02.2017, 13:33
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В конкурсе на должность ректора Европейского гуманитарного университета сформирован шорт-лист.

Об этом сообщил БелаПАН руководитель по коммуникациям и маркетингу ЕГУ Максимас Милта.

Всего было подано 29 заявок от претендентов, однако Милта отказался сообщить итоговое количество кандидатов сформированного шорт-листа, имена претендентов, а также есть ли среди них граждане Беларуси. Представитель ЕГУ обосновал это тем, что информация о кандидатах является конфиденциальной. Претенденты не смогли бы принять участие в конкурсе, так как новость о выдвижении может навредить отношениям в нынешними работодателями.

Представитель ЕГУ отметил, что решение проводить конкурс в данном формате было принято с учетом международной практики, а также требований со стороны Шведского агентства по международному сотрудничеству в области развития, под эгидой которого проводится конкурс. Учитывались также рекомендации консалтингового агентства Mercuri Urval, ответственного за проведение конкурса.

Милта отметил, что комитет по отбору "способен обеспечить прозрачность процесса отбора претендентов". В состав комитета входят председатель общего собрания соучредителей ЕГУ и президент фонда "Евразия" Хортон Биби-Сентер, президент ЕГУ Анатолий Михайлов, исполняющий обязанности ректора ЕГУ Йорген Йоргенсен, член сената ЕГУ, президент студенческого представительства ЕГУ Анна Филистович и другие.

Итоговое решение о назначении ректора будет принято общим собранием соучредителей до конца марта 2017 года.

Как сообщалось ранее, ключевыми квалификационными требованиями к кандидату являются наличие докторской степени (PhD), не менее чем 15-летний опыт преподавания и научно-исследовательской деятельности на университетском уровне, опыт в области международного сотрудничества университетов, а также не менее чем пятилетний опыт на старшей руководящей должности в сфере высшего образования. Будущий ректор должен иметь опыт работы со структурами Европейского союза, свободно владеть английским языком. Владение русским и / или белорусским языком учитывается в качестве положительного фактора.

Бывший ректор ЕГУ Дэвид Поллик, который не владел ни русским, ни белорусским языком, занимал эту должность с апреля 2015 до конца июня 2016 года. Исполняющим обязанности ректора ЕГУ в октябре 2016 года был назначен датчанин Йорген Йоргенсен.


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