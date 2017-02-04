Конкурс от Михалка: расскажи о своем городе и выиграй встречу с BRUTTO 2 4.02.2017, 13:57

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До старта тура BRUTTO по Беларуси осталась неделя.

Музыканты представят программу «Double Hot», в которую вошли лучшие треки BRUTTO из альбомов «Родны край» и «Underdog», а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет. Первыми услышать бронебойные хиты BRUTTO смогут поклонники в Барановичах, а завершится тур большим концертом на Минск-Арене 8 марта.

BRUTTO любят Беларусь и гордятся страной в которой выросли и достигли успеха. О любви к родине музыканты поют в песнях, часто говорят в интервью. У каждого города своя история: свои победы и поражения, любимые горожанами и туристами места. BRUTTO хотят узнать эти истории, поэтому объявляют конкурс: запиши видео до 1 минуты и расскажи, что должны увидеть Сергей Михалок и BRUTTO в твоем городе!

Креатив и ваше творчество приветствуется. Готовую работу опубликуйте в социальных сетях с хештегами: #BRUTTOвмоемгороде #турBRUTTOпоБеларуси. И не забудьте указать свой город! В каждом городе тура организаторы совместно с группой выберут 10 счастливчиков, которые попадут на meet&greet с BRUTTO и Сергеем Михалком, а также станут обладателями официального мерча BRUTTO.

Сроки проведения конкурса: 1 февраля – 6 марта. Первые победители будут названы уже 9 февраля.

В сентябре проекту BRUTTO исполнилось 2 года. С первых дней музыканты громко и уверенно заявили о себе и не обманули ожиданий фанатов по всему миру. За эти 2 года BRUTTO выпустили 2 студийных альбома - Underdog и «Родны край», сняли 17 клипов, представили 2 lyric-video, проехали 2 больших тура по Украине в поддержку альбомов «Underdog» и «Родны край», каждый из которых прошел с аншлагом в 30 городах. За это время BRUTTO были хедлайнерами всех крупнейших фестивалей Украины (Z-Games, Фестиваль ZАХІД, Файне Місто, Бандерштат, Схід-Рок, Respublica, PORTO FRANKO GOGOL FEST, Atlas Weekend и др.) и участниками фестивалей в Литве, Польше, Латвии, Молдове и Великобритании.

10 февраля – Барановичи

11 февраля – Брест

12 февраля – Гродно

15 февраля – Бобруйск

16 февраля – Солигорск

3 марта – Витебск

8 марта – Минск

Стоимость билетов: от 32 до 55 рублей, танцпол – 40 руб.

Стоимость билетов в Минске: от 30 до 60 рублей, фан-зона – 60 рублей, танцпол – 40 рублей.