закрыть
4 февраля 2017, суббота, 22:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Конкурс от Михалка: расскажи о своем городе и выиграй встречу с BRUTTO

2
  • 4.02.2017, 13:57
  • 2,435

До старта тура BRUTTO по Беларуси осталась неделя.

Музыканты представят программу «Double Hot», в которую вошли лучшие треки BRUTTO из альбомов «Родны край» и «Underdog», а также золотые хиты «Ляписов» за последние 10 лет. Первыми услышать бронебойные хиты BRUTTO смогут поклонники в Барановичах, а завершится тур большим концертом на Минск-Арене 8 марта.

BRUTTO любят Беларусь и гордятся страной в которой выросли и достигли успеха. О любви к родине музыканты поют в песнях, часто говорят в интервью. У каждого города своя история: свои победы и поражения, любимые горожанами и туристами места. BRUTTO хотят узнать эти истории, поэтому объявляют конкурс: запиши видео до 1 минуты и расскажи, что должны увидеть Сергей Михалок и BRUTTO в твоем городе!

Креатив и ваше творчество приветствуется. Готовую работу опубликуйте в социальных сетях с хештегами: #BRUTTOвмоемгороде #турBRUTTOпоБеларуси. И не забудьте указать свой город! В каждом городе тура организаторы совместно с группой выберут 10 счастливчиков, которые попадут на meet&greet с BRUTTO и Сергеем Михалком, а также станут обладателями официального мерча BRUTTO.

Сроки проведения конкурса: 1 февраля – 6 марта. Первые победители будут названы уже 9 февраля.

В сентябре проекту BRUTTO исполнилось 2 года. С первых дней музыканты громко и уверенно заявили о себе и не обманули ожиданий фанатов по всему миру. За эти 2 года BRUTTO выпустили 2 студийных альбома - Underdog и «Родны край», сняли 17 клипов, представили 2 lyric-video, проехали 2 больших тура по Украине в поддержку альбомов «Underdog» и «Родны край», каждый из которых прошел с аншлагом в 30 городах. За это время BRUTTO были хедлайнерами всех крупнейших фестивалей Украины (Z-Games, Фестиваль ZАХІД, Файне Місто, Бандерштат, Схід-Рок, Respublica, PORTO FRANKO GOGOL FEST, Atlas Weekend и др.) и участниками фестивалей в Литве, Польше, Латвии, Молдове и Великобритании.

10 февраля – Барановичи

11 февраля – Брест

12 февраля – Гродно

15 февраля – Бобруйск

16 февраля – Солигорск

3 марта – Витебск

8 марта – Минск

Стоимость билетов: от 32 до 55 рублей, танцпол – 40 руб.

Стоимость билетов в Минске: от 30 до 60 рублей, фан-зона – 60 рублей, танцпол – 40 рублей.


Мнение

Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет