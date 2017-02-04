Коммунист Карпенко предложил готовить детей к семейной жизни 40 4.02.2017, 14:04

10,219

Игорь Карпенко

Работа над обновлением учебных программ будет продолжаться.

Об этом заявил сегодня журналистам министр образования Игорь Карпенко, передает БелТА.

"Мы сегодня активно работаем над содержанием учебных программ. Идет их видоизменение, вносятся коррективы. Постоянно появляются новые знания, которые нужно в той или иной мере дать в школе и других учебных заведениях. Мы будем смотреть, что должно оставаться в этих программах, а что нет, на какие темы нужно выделить больше часов, а на какие меньше. Это постоянный процесс. Работа над обновлением учебных программ ведется и будет продолжаться", - сказал Игорь Карпенко.

В качестве примера элементов учебных программ, которые нуждаются в совершенствовании, министр образования привел тот факт, что в школе с 5-го по 9-й класс на трудовое обучение выделяется всего лишь один час в неделю. "А ведь молодой человек или девушка должны иметь навыки, которые могут пригодиться в повседневной, семейной жизни. Главная задача школы - подготовить ребенка к выходу в самостоятельную жизнь", - отметил министр образования. Он добавил, что формированию подобных навыков можно посвятить шестой школьный день.