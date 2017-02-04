закрыть
4 февраля 2017, суббота, 22:41
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Более половины американцев не доверяют России

6
  • 4.02.2017, 14:49
  • 6,598

Треть американцев (33%) считает Россию «недружественным государством», 22% называют ее врагом США.

И только 16% видят в ней дружественную страну.

Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании YouGov.

Как отмечается, среди тех, кто голосовал на выборах президента за Дональда Трампа, «недружественной» Россию называют 45% опрошенных, а врагом — 10%. В то же время среди сторонников Хиллари Клинтон на выборах недружественной страной Россию считают 38% респондентов, а врагом — 39%.

Среди республиканцев процент считающих Россию «другом» в два раза выше (23%), чем среди демократов (12%).


Мнение

Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет