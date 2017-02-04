Более половины американцев не доверяют России

Более половины американцев не доверяют России6
- 4.02.2017, 14:49
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Треть американцев (33%) считает Россию «недружественным государством», 22% называют ее врагом США.
И только 16% видят в ней дружественную страну.
Об этом свидетельствуют данные опроса исследовательской компании YouGov.
Как отмечается, среди тех, кто голосовал на выборах президента за Дональда Трампа, «недружественной» Россию называют 45% опрошенных, а врагом — 10%. В то же время среди сторонников Хиллари Клинтон на выборах недружественной страной Россию считают 38% респондентов, а врагом — 39%.
Среди республиканцев процент считающих Россию «другом» в два раза выше (23%), чем среди демократов (12%).