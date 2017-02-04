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Чтобы достроить «Дрозды-2», из бюджета выделят $259 тысяч

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  • 4.02.2017, 15:38
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Изображение с сайта nn.by

На портале Pravo.by появилась инвестиционная программа Минска на 2017 год.

В ней несколько сотен объектов, которые планируется построить или достроить в этом году.

Например, упоминается новая больница для чиновников в Ждановичах. «Клинический медицинский центр» начали строить в 2014 году, а в этом году должны сдать в эксплуатацию. В этом году на стройку собираются направить 15 миллионов новых рублей из бюджета Минска и еще 60 миллионов новых рублей банковских кредитов. В целом это около $39 миллионов, чтобы закончить строительство, пишет nn.by.

Из других интересных медицинских проектов стоит вспомнить вертолетную площадку, которая должна появиться около больницы скорой помощи. Она будет стоить бюджету 1,4 миллиона новых рублей ($718 тысяч).

Тем временем продолжается строительство в Веснинке («Дрозды-2»). На комплексную реконструкцию кварталов усадебной застройки из бюджета в этом году выделят 500 тысяч новых рублей ($259 тысяч). Эти деньги идут не на строительство коттеджей, а для создания инфраструктуры — строительство дороги, установка фонарей и так далее.


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