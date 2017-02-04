В Индии из головы женщины достали живого таракана 18 4.02.2017, 15:49

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Врачи удивлены: такого в их практике еще не было.

В конце января 42-летняя жительница Индии Селви попала в больницу с жалобами на болезненное покалывание и «ощущение ползания» в голове.

Врачам пришлось вытащить из ее ноздри крупное насекомое, сообщает The New Indian Express.

Медики обнаружили взрослого таракана у «основания черепа между двумя глазами близко к мозгу». Специалисты потратили 45 минут на то, чтобы поймать насекомое с помощью пинцета и отсоса, пишет tut.by.

Скорее всего, таракан заполз через ноздрю примерно за 12 часов до обращения в больницу. Врачи считают, что Селви успела к ним вовремя: если бы насекомое умерло до того, как его достали, оно могло вызвать инфекцию, которая распространилась бы на мозг.

«Этот случай стал первым подобным за 30 лет моей практики», — сказал изданию доктор Шанкар, глава отоларингологического подразделения госпиталя при Медицинском колледже Стэнли в Ченнае. Раньше он не сталкивался «ни с тараканами, ни с такими большими насекомыми» в носах своих пациентов.