закрыть
4 февраля 2017, суббота, 22:39
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В Индии из головы женщины достали живого таракана

18
  • 4.02.2017, 15:49
  • 7,166

Врачи удивлены: такого в их практике еще не было.

В конце января 42-летняя жительница Индии Селви попала в больницу с жалобами на болезненное покалывание и «ощущение ползания» в голове.

Врачам пришлось вытащить из ее ноздри крупное насекомое, сообщает The New Indian Express.

Медики обнаружили взрослого таракана у «основания черепа между двумя глазами близко к мозгу». Специалисты потратили 45 минут на то, чтобы поймать насекомое с помощью пинцета и отсоса, пишет tut.by.

Скорее всего, таракан заполз через ноздрю примерно за 12 часов до обращения в больницу. Врачи считают, что Селви успела к ним вовремя: если бы насекомое умерло до того, как его достали, оно могло вызвать инфекцию, которая распространилась бы на мозг.

«Этот случай стал первым подобным за 30 лет моей практики», — сказал изданию доктор Шанкар, глава отоларингологического подразделения госпиталя при Медицинском колледже Стэнли в Ченнае. Раньше он не сталкивался «ни с тараканами, ни с такими большими насекомыми» в носах своих пациентов.


Мнение

Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет