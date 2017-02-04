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В Гомеле прошел необычайно сильный снег

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  • 4.02.2017, 15:55
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В Гомеле за ночь выпало небывалое количество снега, утром снегопад продолжался.

Сегодня юго-восток страны оказался под влиянием малоподвижного фронтального раздела — ночью в Гомельской области ожидается метель и сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица, сообщает БелТА.

В связи с неблагоприятной погодой МЧС рекомендует воздержаться от поездок по городу на личном авто, а при отсутствии гаража парковать машины подальше от деревьев.


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