В Гомеле прошел необычайно сильный снег 6 4.02.2017, 15:55

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В Гомеле за ночь выпало небывалое количество снега, утром снегопад продолжался.

Сегодня юго-восток страны оказался под влиянием малоподвижного фронтального раздела — ночью в Гомельской области ожидается метель и сильный снег. На отдельных участках дорог гололедица, сообщает БелТА.

В связи с неблагоприятной погодой МЧС рекомендует воздержаться от поездок по городу на личном авто, а при отсутствии гаража парковать машины подальше от деревьев.