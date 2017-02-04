В Вене задержаны 22 чеченца с оружием
- 4.02.2017, 15:58
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Инцидент произошел на острове Донауинзель в центральной части Вены.
Австрийские правоохранители задержали 22-ух уроженцев Чечни в Вене и изъяли у них оружие. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на австрийское агентство APA.
Инцидент произошел на острове Донауинзель в центральной части Вены. Около 08.45 по местному времени 3 февраля полицейские прибыли на место после сообщений от местных жителей. Правоохранители поинтересовались у группы людей, что они делают здесь. Они ответили, что «просто гуляют»; речь также шла и о свадьбе.
Затем полицейские заметили оружие у группы людей, когда те пытались спрятать его в снег. В общей сложности правоохранители изъяли автомат, пистолет и большое количество боеприпасов. На место было вызвано спецподразделение австрийской полиции по борьбе с терроризмом WEGA.
«Все 22 человека были задержаны на месте», — сообщили в полиции Австрии.
Правоохранители обыскали автомобили задержанных, в настоящее время ведется их допрос.