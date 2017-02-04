«Яблоко» объявило о старте президентской кампании Явлинского 15 4.02.2017, 16:20

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РЫГОР ЯЎЛІНСКІ

ФОТА: SHUUM.RU

Одновременно о намерении баллотироваться в президенты РФ заявил Жириновский.

На форуме доверенных лиц кандидата в президенты РФ от партии «Яблоко» Григория Явлинского в субботу, 4 февраля, было объявлено о старте его предвыборной кампании, сообщает DW.

«Молодежь должна стать мотором избирательной кампании Явлинского, которая начинается уже сейчас. Они будут заниматься сбором подписей, агитацией и организацией встреч», - говорится в сообщении на сайте «Яблока». Партия обязана собрать в поддержку выдвинутого ею кандидата 100 тысяч подписей избирателей.

На партийном форуме был обнародован проект манифеста «Яблока». В нем в качестве программных целей названы, в частности, полный переход на контрактную систему службы в армии в течение двух лет, а также заключение договора о безвизовом режиме со странами Шенгенского соглашения. Среди первоочередных действий, обозначенных в рамках «президентской платформы» на сайте Явлинского, предлагаются отмена «репрессивных антигражданских законов», включая «закон Димы Яковлева» и закон об НКО - «иноагентах», а также освобождение политических заключенных и прекращение «военно-политических авантюр».

Решение о выдвижении Явлинского кандидатом в президенты РФ было принято на съезде «Яблока» в феврале 2016 года.

Кандидатом от ЛДПР, скорее всего, будет Жириновский

В то же время Владимир Жириновский на партийном съезде ЛДПР сообщил о намерении баллотироваться на пост главы государства. «Скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах», - заявил лидер партии. Официальное выдвижение кандидата от ЛДПР должно состояться в декабре 2017 года.

Выборы президента России пройдут в марте 2018 года.