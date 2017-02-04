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В Могилеве арендная плата за земельные участки выросла в 5 раз

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  • 4.02.2017, 16:29
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Также в 2,5 раза увеличены ставки ежегодной арендной платы за земельные участки предоставленные в аренду ИП.

Размеры ежегодной арендной платы за неэффективно используемые земельные участки в Могилеве увеличены в 5 раз. Соответствующая норма закреплена решением Могилевского городского исполнительного комитета №36-6 от 19 декабря 2016 года, официально опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с нормативным документом в 5 раз увеличен размер ежегодной арендной платы за земельные участки (части земельных участков), включенные в перечень неиспользуемых (неэффективно используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей земельных участков), на которых они расположены.

Кроме того, в 2,5 раза увеличены ставки ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности и расположенные на территории города Могилева, предоставленные в аренду юридическим и физическим лицам, индивидуальным предпринимателям.

Исключение составляют земельные участки (части земельных участков), предоставленные организациям для строительства и обслуживания жилых домов, строительства и эксплуатации гаражей. Этим же решением уменьшен в 2 раза размер ежегодной арендной платы за земельные участки клубов по игровым видам спорта, а также участки организаций инвалидов, оказывающих услуги автомобильных стоянок, если численность инвалидов в них составляет не менее 50% от списочной численности работающих.

Документ вступает в силу после его официального опубликования.


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