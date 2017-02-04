Ученые: Уровень дохода человека зависит от склада его ума 26 4.02.2017, 16:39

12,196

Фото с сайта tut.by

Специалисты провели масштабный социологический мониторинг, участниками которого стали более 2 тысяч человек.

Изучив результаты исследования, специалисты заключили, что умственные аналитические способности человека, являются причиной увеличения его доходов. Социологи выяснили, что склад ума способствует большим заработкам, даже в тех сферах, где оклад изначально низкий. Для людей с такими способностями, не составляет особого труда продвигаться по карьерной лестнице и увеличивать свой уровень благосостояния. Примечательно, что человек с аналитическим умом особо не прихотлив в выборе работы, поскольку он сможет заработать практически везде, сообщает grifonsoft.ru.

Социологи пришли к выводу, что такие сотрудники более инициативны и предприимчивы, легко сходятся с коллективом и обретают полезные связи. Однако бывают и исключения. В ходе исследования было установлено, что у 9% респондентов был особый склад ума, при этом участники эксперимента занимали обычные должности, и не стремились повысить свой уровень дохода.