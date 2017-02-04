закрыть
4 февраля 2017, суббота, 22:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ученые: Уровень дохода человека зависит от склада его ума

26
  • 4.02.2017, 16:39
  • 12,196
Фото с сайта tut.by

Специалисты провели масштабный социологический мониторинг, участниками которого стали более 2 тысяч человек.

Изучив результаты исследования, специалисты заключили, что умственные аналитические способности человека, являются причиной увеличения его доходов. Социологи выяснили, что склад ума способствует большим заработкам, даже в тех сферах, где оклад изначально низкий. Для людей с такими способностями, не составляет особого труда продвигаться по карьерной лестнице и увеличивать свой уровень благосостояния. Примечательно, что человек с аналитическим умом особо не прихотлив в выборе работы, поскольку он сможет заработать практически везде, сообщает grifonsoft.ru.

Социологи пришли к выводу, что такие сотрудники более инициативны и предприимчивы, легко сходятся с коллективом и обретают полезные связи. Однако бывают и исключения. В ходе исследования было установлено, что у 9% респондентов был особый склад ума, при этом участники эксперимента занимали обычные должности, и не стремились повысить свой уровень дохода.


Мнение

Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет