Канадская нефть разорит белорусов 18 Алексей Топалов, gazeta.ru

4.02.2017, 16:47

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Добыча нефти в Канаде и Иране обойдется Беларуси слишком дорого.

Беларусь окончательно рассорилась с Россией из-за сокращения поставок нефти, подала иск в суд и готовится заместить российское сырье за счет добычи в Канаде и Иране. Но такие инициативы очень дорого обойдутся белорусскому бюджету: даже не учитывая транспортных расходов и экспортной пошлины (которую РФ не взимает при поставках нефти в Беларусь), себестоимость добычи в Канаде в разы выше, чем в России, что автоматически задирает цены, а Иран сейчас под угрозой новых санкций США.

Беларусь намерена начать нефтедобычу в Канаде и Иране. С таким заявлением выступил в пятницу белорусский правитель Александр Лукашенко.

«У нас «Белоруснефть» хорошая компания с передовыми технологиями, — заявил диктатор. — В Венесуэлу едем добывать нефть, сейчас в Канаду поедем, в Иран — договариваемся».

При этом Лукашенко сказал, что в России белорусская госкомпания нефть не добывает, так как этого не позволяет сама Россия.

По словам правителя, белорусская сторона пыталась приобрести контрольные пакеты небольших предприятий, добыча которых составляет 3–5 млн тонн нефти в год. Но Москва на это не пошла, как и не согласилась обменять ряд белорусских активов из приватизационного списка Минска на добывающие активы в РФ.

«Последнее предложение было «Башнефть», — рассказал Лукашенко. — Давайте, вы ж братья! Мы будем добывать. Вот у нас будет часть нефти, мы в этом нуждаемся. Нет, как потом на крючке держать?»

Контрольный пакет «Башнефти» в октябре прошлого года был продан за 329,7 млрд руб. госкомпании «Роснефть» в рамках приватизационной программы.

Заявления Лукашенко по поводу нефтедобычи в отдаленных регионах вызваны тем, что Россия на первый квартал 2017 года сократила поставки нефти в Беларусь с 4,5 млн тонн до 4 млн, а в целом по году намерена снизить их с 24 млн до 12 млн тонн. Правда, пока это только заявления белорусской стороны, Россия сокращение поставок в два раза еще не подтвердила.

Как сообщил в пятницу Лукашенко, Беларусь в ответ подала в суд.

Также белорусский диктатор отметил, что Минск обойдется без российской нефти, хотя это и будет трудно. По его словам, в ситуации, когда на одной чаше весов закупки американской или азербайджанской нефти, а на другой — независимость, Беларусь найдет выход.

«Свобода и независимость — это очень рентабельно, — подчеркнул Лукашенко. — Это не оценивается никакими деньгами и числами».

Это далеко не первая попытка Беларуси и лично Александра Лукашенко избавиться от зависимости от российской нефти. В начале 2010-х республика, находясь в состоянии перманентного экономического конфликта с РФ, закупала нефть у той же Венесуэлы, Азербайджана и на Ближнем Востоке. Причем эти поставки обходились дороже российских. Так, цена венесуэльского сырья более чем в два раза превышала цену нефти из РФ, что объяснялось как более высокой себестоимостью добычи в Венесуэле, так и логистическими расходами.

По словам гендиректора «Инфотэк-Терминал» Рустама Танкаева, переплата за венесуэльскую нефть в сравнении с российской превышала миллиард долларов.

Аналогичным образом ситуация может сложиться и сейчас. «Закупка любого сырья, кроме российского, будет означать для белорусского бюджета лишь очередные убытки», — говорит Танкаев.

Особенно учитывая тот факт, что Россия последние годы поставляла западным соседям нефть по цене ниже рыночной за счет неприменения экспортной пошлины (с 1 февраля в РФ она составляет $89,5 на тонну).

Кстати, пресс-служба Кремля в пятницу заявила, что Россия на беспошлинных поставках в период 2011–2015 годов недополучила $22,3 млрд. «Все это является не чем иным, как прямой и косвенной поддержкой союзного белорусского государства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Деньги, сэкономленные Минском на беспошлинных поставках российской нефти, потребуются Беларуси, если она действительно решит начать добычу в Канаде.

По словам Рустама Танкаева, операционные затраты при добыче на канадских нефтеносных песках (то есть расходы непосредственно на подъем одного условного барреля) составляют около $30. При этом полностью себестоимость производства барреля доходит уже до $50. Это связано с тем, что из песка добывается фактически битум, который еще нужно перерабатывать в так называемую синтетическую нефть (syncrude).

В России, для сравнения, операционные затраты на большинстве проектов составляют $2,1–3,4 на баррель. Общая себестоимость добычи — около $7–9 на баррель, хотя есть и более сложные проекты, где себестоимость выше. При этом еще следует учитывать транспортные расходы на доставку нефти из Канады в Беларусь.

В Иране ситуация с добычей проще — при чуть более высоком ($2,5 на баррель) уровне операционных расходов общие затраты на производство барреля, по словам Танкаева, близки к российским. Но, во-первых, здесь также возникает вопрос логистики.

А во-вторых, США как раз в пятницу сообщили о введении новых санкций в отношении Исламской Республики Иран, что может серьезно осложнить работу в этой стране.

Ранее, 3 февраля, 22 сенатора американского конгресса (причем представители как Республиканской, так и Демократической партии) направили президенту Штатов Дональду Трампу письмо с призывом ввести против ИРИ новые санкции.

Такую реакцию вызвали испытания баллистической ракеты, проведенные Ираном в конце января. Ядерная программа Ирана ранее уже приводила к тому, что США вводили против него санкции, в том числе ограничивающие и экспорт иранской нефти, что вызвало и соответственное сокращение

добычи. Ограничения были отменены только в середине января 2016 года, после чего Иран начал быстрыми темпами восстанавливать объемы производства и экспорта нефти.

Пока сообщается лишь, что санкции введены в отношении 13 физических лиц и 12 организаций. По словам Рустама Танкаева, новые ограничения как минимум увеличат капитальные затраты на добычу в области привлечения и обслуживания капитала (этот показатель также входит в общую себестоимость добычи и может значительно меняться в зависимости от конкретного проекта).

Кроме того, если санкции коснутся нефтяной отрасли, неизвестно, как Вашингтон отреагирует на попытки добывать нефть в Иране третьими странами — вывоз сырья из ИРИ вполне может быть сочтен экспортом.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник отмечает, что санкции в отношении такого крупного игрока, как Иран, влияют на рынок нефти в целом, поддерживая цену барреля.

Эксперт напоминает, что окончательно обозначены планы на поставки российской нефти в Беларусь только по первому кварталу, а значит, для переговоров остается еще почти два месяца.

Алексей Топалов, gazeta.ru