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Беларусь вышла вперед в матче с Румынией в Кубке Дэвиса

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  • 4.02.2017, 17:38
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Максим Мирный и Ярослав Шило выиграли парный поединок и вывели белорусов вперед.

Белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило обыграли румынский дуэт Хория Текау/Мариус Копил в парном поединке в рамках первого раунда I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса — 7:6, 6:4, 6:7, 6:4. Таким образом, сборная Беларуси вышла вперед в матче — 2:1. 5 февраля пройдут два одиночных поединка, сообщает «Прессбол».

Беларусь — Румыния — 2:1

Максим Мирный/Ярослав Шило (Беларусь) — Хория Текау/Мариус Копил (Румыния) — 7:6, 6:4, 6:7, 6:4

5 февраля, 11.00

Илья Ивашко — Мариус Копил

Егор Герасимов — Адриан Унгур

Место проведения: г. Минск, Дворец тенниса, пр-т Победителей, 63, крытый корт №2. Вход свободный.


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