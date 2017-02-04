Миллиардер Винсент Виола отказался от поста военного министра в администрации Трампа 1 4.02.2017, 17:48

5,505

Винсент Виола

Предприниматель не готов разорвать связи со всеми организациями, в создании которых принимал участие.

Миллиардер и инвестор Винсент Виола отказался от поста военного министра в администрации президента США Дональда Трампа из-за потенциального конфликта интересов, сообщает CNN (перевод – kommersant.ru).

По данным телеканала, предприниматель "проинформировал президента Дональда Трампа, что не сможет принять его предложение", поскольку не готов разорвать связи со всеми организациями, в создании которых принимал участие.

Виола заявил, что "глубоко ценит то, что меня рассматривали в качестве кандидата", а также выразил главе государства признательность за оказанное доверие. Миллиардер пообещал оказывать поддержку как администрации, так и вооруженным силам, и ветеранам.

О намерении назначить основателя и руководителя трейдинговой компании Virtu Financial Винсента Виолу военным министром Дональд Трамп заявлял еще в декабре. Предприниматель окончил Военную академию в Вест-Пойнте, а также служил в сухопутных подразделениях армии США. Военное министерство — одно из старейших ведомств в стране. После реформы 1940-х годов оно вошло в состав Пентагона.