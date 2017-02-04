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Иран проводит новые ракетные учения

  • 4.02.2017, 18:15
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Цель военных учений – «продемонстрировать мощь иранской революции и отклонить санкции».

Иран проводит военные учения в субботу, чтобы проверить свои ракетные и радиолокационные системы. Это происходит на следующий день после того, как администрация президента США Дональда Трампа ввела санкции в отношении Тегерана за последние испытания баллистической ракеты, сообщает Reuters (перевод – liga.net).

На сайте иранского Корпуса стражей исламской революции сказано, что цель военных учений в провинции Семнана - "продемонстрировать мощь иранской революции и отклонить санкции".

Вчера Министерство финансов США ввело санкции против 13 физических лиц и 12 компаний в связи с испытанием Ираном новой баллистической ракеты.


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