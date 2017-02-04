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Налоговики записали в «тунеядцы» музыканта из Барани

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  • 4.02.2017, 18:26
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Фото: racyja.com

При этом Владислав Лепешинский является студентом колледжа.

Вокалист и лидер популярной музыкальной группы "Лепшы квас" Владислав Лепешинский получил из налоговой инспекции письмо с требованием заплатить налог на «тунеядство», передает «Радыё Рацыя».

При этом музыкант учится в одном из колледжей Минского района на специальности "программное обеспечение информационных технологий", а студенты, как известно, под категорию "тунеядцев" не попадают.

Владислав Лепешинский считает, что причина такой ошибки - неправильный идентификационный номер, присланный в налоговую из колледжа, в котором он учится.

- Когда пришел в налоговую, много вопросов задавать не хотелось, но спросил, почему так произошло? На что мне ответили, что учреждения образования не присылают информацию. Также был в колледже и спросил, высылали ли они информацию, но мне ничего конкретного не ответили. Но что-то они высылают, например, номера, в которых также есть ошибки. Сейчас все нормально. Платить ничего не надо.

Фото: racyja.com

Как признается музыкант, "сюрприз" хоть и был для него неприятным, тем не менее сильно не смутил, так как было ясно, что произошла ошибка.

Но таких ошибок в последнее время стало слишком много, что вызывает озабоченность. Давно необходимо задуматься об отмене этого декрета, - добавляет Владислав Лепешинский.

Напомним, что 17 февраля, в 18-00 на Октябрьской площади в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов.


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