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Почту спецслужб Норвегии пытались взломать хакеры

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  • 4.02.2017, 18:59
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Следы хакеров ведут в Россию, предположительно они связаны с российской разведкой.

Хакеры, которых идентифицировали как угрозу APT29, попытались взломать электронную почту представителей Норвежской службы полиции безопасности, но секретной информации им получить не удалось, заявил пресс-секретарь службы Мартин Бернсен, сообщает Norway News (перевод – gordonua.com).

Известно, что фишинговым атакам хакеров подверглись девять почтовых ящиков. На них присылали письма якобы от известных лиц. При открытии файла вредоносное программное обеспечение проникало в компьютерную сеть получателя.

По информации Бернсена, в файле, с помощью которого пытались взломать почту, стояла подпись, которую идентифицировали как APT29. О возможной хакерской атаке спецслужбы Норвегии были заранее предупреждены "неназванным иностранным агентством".

Следы хакеров ведут в Россию, предположительно они связаны с российской разведкой.

Угрозу APT29 связывают с хакерской группировкой Cozy Bear ("Уютный медведь"), члены которой якобы физически находятся на территории России.

По данным издания, именно Cozy Bear взломала в июле 2016 года почту Демократической партии США.

Кандидат от демократов на пост президента Хиллари Клинтон заявляла, что к этому причастны российские спецслужбы.

В октябре власти США официально обвинили Россию во взломе почты американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

10 декабря Центральное разведывательное управление США пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США.

В декабре 2016 года Министерство иностранных дел Польши подверглось хакерской атаке, за которой могли стоять российские спецслужбы.

31 января стало известно, что в Чехии были зафиксированы десятки случаев взлома электронных ящиков сотрудников дипломатических ведомств. В МИДе заявили, что характер хакерских нападений “очень напоминает атаки против системы Демократической партии в США”.


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