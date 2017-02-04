Почту спецслужб Норвегии пытались взломать хакеры

Почту спецслужб Норвегии пытались взломать хакеры1
- 4.02.2017, 18:59
- 9,942
Следы хакеров ведут в Россию, предположительно они связаны с российской разведкой.
Хакеры, которых идентифицировали как угрозу APT29, попытались взломать электронную почту представителей Норвежской службы полиции безопасности, но секретной информации им получить не удалось, заявил пресс-секретарь службы Мартин Бернсен, сообщает Norway News (перевод – gordonua.com).
Известно, что фишинговым атакам хакеров подверглись девять почтовых ящиков. На них присылали письма якобы от известных лиц. При открытии файла вредоносное программное обеспечение проникало в компьютерную сеть получателя.
По информации Бернсена, в файле, с помощью которого пытались взломать почту, стояла подпись, которую идентифицировали как APT29. О возможной хакерской атаке спецслужбы Норвегии были заранее предупреждены "неназванным иностранным агентством".
Следы хакеров ведут в Россию, предположительно они связаны с российской разведкой.
Угрозу APT29 связывают с хакерской группировкой Cozy Bear ("Уютный медведь"), члены которой якобы физически находятся на территории России.
По данным издания, именно Cozy Bear взломала в июле 2016 года почту Демократической партии США.
Кандидат от демократов на пост президента Хиллари Клинтон заявляла, что к этому причастны российские спецслужбы.
В октябре власти США официально обвинили Россию во взломе почты американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".
10 декабря Центральное разведывательное управление США пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США.
В декабре 2016 года Министерство иностранных дел Польши подверглось хакерской атаке, за которой могли стоять российские спецслужбы.
31 января стало известно, что в Чехии были зафиксированы десятки случаев взлома электронных ящиков сотрудников дипломатических ведомств. В МИДе заявили, что характер хакерских нападений “очень напоминает атаки против системы Демократической партии в США”.