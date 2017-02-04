209 лет назад родился Винцент Дунин-Марцинкевич 4.02.2017, 19:11

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Классик белорусской литературы родился 4 февраля 1808 года под Бобруйском в семье мелкого дворянина-арендатора.

Среднее образование будущий писатель и драматург Винцент Дунин-Марцинкевич получил в Бобруйске, затем был два года студентом-медиком Виленского университета, служил чиновником в разных учреждениях Минска.

Дунин-Марцинкевич писал на белорусском и польском языках. В центре его художественных зарисовок стоит белорусская деревня, ее быт. Особое внимание уделял белорусскому фольклору. Поэт красочно воспроизводит белорусские обряды (купальская ночь, «дожинки», «дзяды»).

Пьесы Дунина-Марцинкевича остаются актуальным материалом для белорусских драматических театров. Устойчивой популярностью пользуется «Пінская шляхта», отличающаяся живостью диалога и удачным развертыванием комических ситуаций. Данная пьеса является классическим белорусским литературным произведением и входит в школьную программу, так же, как и комедия «Залеты».

Как ранее сообщал сайт charter97.org, в сентябре 2016 года в Минске открыли памятник в честь выдающихся представителей белорусской культуры XIX века Станислава Монюшко и драматурга Винцента Дунина-Марцинкевича.