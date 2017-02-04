Активисты оппозиции и дипломаты почтили память Тадеуша Костюшко 1 4.02.2017, 19:45

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Фота: racyja.com

Несколько сотен человек отметили день рождения национального героя Беларуси, Польши и США.

4 февраля - день рождения легендарного Тадеуша Костюшко, человека, которого считают своим героем несколько наций.

На родину знаменитого борца за независимость от Российской империи в Меречевщину, что около местечка Коссово в Ивацевичском районе, в субботу, 4 февраля, приехали в общей сложности более 200 человек, передает «Радыё Рацыя».

Почтить помять героя приехали активисты различных партий, движений, а также представители дипломатических миссий.

Фотo: racyja.com

В музее Костюшко состоялась торжественная часть, выступающие называли Костюшко нашим общим национальным героем, которого всегда мы будем чествовать.

Тадеуш Костюшко — военный и политический деятель Речи Посполитой и США, участник Войны за независимость США, организатор восстания на территории Беларуси, Литвы и Польши 1794 года, национальный герой Польши, США, Литвы и Беларуси, почётный гражданин Франции.