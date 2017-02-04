Активисты оппозиции и дипломаты почтили память Тадеуша Костюшко

Активисты оппозиции и дипломаты почтили память Тадеуша Костюшко1
- 4.02.2017, 19:45
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Несколько сотен человек отметили день рождения национального героя Беларуси, Польши и США.
4 февраля - день рождения легендарного Тадеуша Костюшко, человека, которого считают своим героем несколько наций.
На родину знаменитого борца за независимость от Российской империи в Меречевщину, что около местечка Коссово в Ивацевичском районе, в субботу, 4 февраля, приехали в общей сложности более 200 человек, передает «Радыё Рацыя».
Почтить помять героя приехали активисты различных партий, движений, а также представители дипломатических миссий.
В музее Костюшко состоялась торжественная часть, выступающие называли Костюшко нашим общим национальным героем, которого всегда мы будем чествовать.
Тадеуш Костюшко — военный и политический деятель Речи Посполитой и США, участник Войны за независимость США, организатор восстания на территории Беларуси, Литвы и Польши 1794 года, национальный герой Польши, США, Литвы и Беларуси, почётный гражданин Франции.