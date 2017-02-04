В Минске рабочим вместо зарплаты выдают сертификаты «Евроопта» 15 4.02.2017, 19:59

Это продолжается уже несколько лет.

Работник «Минсктогавтотранса» пожаловался в Мингорисполком, что второй год подряд сотрудников предприятия вынуждают брать сертификаты на приобретение товаров в «Евроопте» в счет заработной платы, сообщает агентство «Минск-Новости».

«Я предпочитаю приобретать продукты в других магазинах, но сертификаты нам навязывают, намекая, что, отказавшись от них, можем лишиться работы», – рассказал мужчина.

Как ранее сообщал сайт charter97.org , в Новополоцке работникам ОАО «Базис-Новополоцк» зарплату выдали странными «сертификатами».