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Партия БНФ обещает бороться с учениями «Запад-2017»

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  • 4.02.2017, 20:23
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В 2017 году активисты намерены продолжить работу по защите независимости и национальных ценностей.

Об этом было заявлено 4 февраля на заседании сойма организации, пишет БелаПАН.

В рамках этого направления партия, сообщил ее председатель Алексей Янукевич, намерена провести ряд кампаний: в защиту статуса белорусского языка как государственного, за отмену совместных с Россией военных учений в Беларуси «Запад-2017», против виз «союзного государства», за контроль на границе с Россией, за полный односторонний отказ от виз для граждан ЕС, США, Канады, Австралии и других стран.

Также партия намерена: требовать введения уголовной ответственности за публичные высказывания, отвергающие существование белорусской нации, белорусского языка и белорусской государственности; содействовать укреплению патриотического духа в белорусской армии; настаивать на выходе Беларуси из ЕАЭС и ОДКБ.

Кроме того, в 2017 году Партия БНФ намерена проводить работу по контролю за деятельностью «депутатов» «палаты представителей».

В случае ненадлежащего исполнения действующим «депутатом» своих предвыборных обещаний и обязанностей, партия планирует организацию кампаний по отзыву «депутата».

Отдельными направлениями работы Партии БНФ станут организация и проведение в Минске и других городах массовых акций.


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