Россия отказалась выдавать Украине бывших «беркутовцев» 3 4.02.2017, 21:19

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В отношении 12 «беркутовцев» Россия отказала в экстрадиции, объясняя тем, что они - граждане РФ.

Россия отказала Украине в экстрадиции бойцов спецподразделения Беркут, которых Киев обвиняет в убийствах 20 февраля 2014 года во время Революции Достоинства.

Об этом заявил руководитель департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, сообщает nv.ua.

"Мы направили, учитывая оперативные данные о том, что они могут находиться на территории Российской Федерации, запросы об их экстрадиции в Российской Федерации. В отношении 21 направили. Но на сегодняшний день пришли ответы, что 12 человек получили гражданство Российской Федерации. Двое из них получили право на временное проживание", - сказал он.

При этом Горбатюк отметил, что командир роты Садовник, который в октябре 2014 года сбежал из-под домашнего ареста в Украине, получил российское гражданство в начале декабря 2014 года.

По словам прокурора, всего в расстрелах 20 февраля 2014 года обвиняют 26 бойцов Беркута, в отношении пяти из них идет суд. В отношении 12 Россия отказала в экстрадиции, объясняя тем, что они - граждане РФ, относительно других с России на запрос украинской стороны ответа пока нет.