Владимир Волчков: Спасибо Мирному, который второй десяток лет приносит сборной очки 2 4.02.2017, 21:30

Владимир Волчков

Капитан сборной Беларуси прокомментировал победу его подопечных в парном поединке с румынами в Кубке Дэвиса.

- Спасибо Максиму Николаевичу, который второй десяток лет приезжает в сборную и приносит ей очки. Что касается Ярослава, то "Шило в мешке не утаишь". Мне нравится, что Ярослав получил два хороших шанса сыграть на высоком уровне и сполна ими воспользовался. Но его потенциал еще и близко не раскрыт. Я доволен, что он приобретает опыт именно в таких матчах. Что касается замены в составе. Думаю, что об этом уже можно говорить. Пара Мирный/Шило планировалась изначально, она наигрывалась. В отношении этих игроков могу сказать, что когда они вместе, на корте происходит хорошая "химия", - заявил Владимир Волчков в интервью «Прессболу».

Напомним, белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило обыграли румынский дуэт в парном поединке в рамках первого раунда I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса — 7:6, 6:4, 6:7, 6:4. Таким образом, сборная Беларуси вышла вперед в матче — 2:1. 5 февраля пройдут два одиночных поединка.