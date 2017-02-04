закрыть
4 февраля 2017, суббота, 22:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владимир Волчков: Спасибо Мирному, который второй десяток лет приносит сборной очки

2
  • 4.02.2017, 21:30
Владимир Волчков

Капитан сборной Беларуси прокомментировал победу его подопечных в парном поединке с румынами в Кубке Дэвиса.

- Спасибо Максиму Николаевичу, который второй десяток лет приезжает в сборную и приносит ей очки. Что касается Ярослава, то "Шило в мешке не утаишь". Мне нравится, что Ярослав получил два хороших шанса сыграть на высоком уровне и сполна ими воспользовался. Но его потенциал еще и близко не раскрыт. Я доволен, что он приобретает опыт именно в таких матчах. Что касается замены в составе. Думаю, что об этом уже можно говорить. Пара Мирный/Шило планировалась изначально, она наигрывалась. В отношении этих игроков могу сказать, что когда они вместе, на корте происходит хорошая "химия", - заявил Владимир Волчков в интервью «Прессболу».

Напомним, белорусские теннисисты Максим Мирный и Ярослав Шило обыграли румынский дуэт в парном поединке в рамках первого раунда I Евро-Африканской группы Кубка Дэвиса — 7:6, 6:4, 6:7, 6:4. Таким образом, сборная Беларуси вышла вперед в матче — 2:1. 5 февраля пройдут два одиночных поединка.


Мнение

Стена Трампа на границе с Беларусью
Стена Трампа на границе с Беларусью Антон Орехъ
Башенный кран как символ частного сопротивления
Башенный кран как символ частного сопротивления Ирина Халип
Почему кругом одни «тунеядцы»
Почему кругом одни «тунеядцы» Константин Скуратович
Учитесь считать, господа бизнесмены!
Учитесь считать, господа бизнесмены! Наталья Радина


Интервью

Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Андрей Санников: Мы увидели перепуганного скорой потерей власти фигляра
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Григорий Сенькив: Есть эффективные методы борьбы с пропагандой
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Введение погранзоны — еще один удар по финансам Лукашенко
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет
Линас Линкявичюс: Никаких компромиссов с властями Беларуси не будет