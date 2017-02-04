Профсоюзный активист: Декрет о «тунеядцах» затронул практически каждую семью

Профсоюзный активист: Декрет о «тунеядцах» затронул практически каждую семью2
- 4.02.2017, 21:43
Могилевчане массово подписываются против скандального декрета.
Независимый профсоюз работников радио-электронной промышленности направит около тысячи подписей со всей страны в администрацию Лукашенко, «палату представителей» и совет министров, сообщает сайт mspring.online.
В Могилеве под текстом обращения было собрано около 200 подписей.
«Антинародный декрет беспардонно затронул практически каждую семью. Разве виноват человек, что государство не может ему предоставить работу с достаточной зарплатой и он вынужден уехать на заработки в другую страну, чтобы прокормить свою семью?…Декрет №3 – это геноцид против народа Беларуси и он должен быть отменен!», — указывается в тексте документа.
По словам правового инспектора профсоюза РЭП Алексея Евгенова, под обращением расписывались не только члены профсоюза, но и граждане, которые не состоят ни в каких организациях.
— Свои подписи оставили те, кто не боялся. И я считаю это правильным – когда нужно бороться, страха быть не должно. Особенно когда защищаешь свои права, — сказал Евгенов.
Подписи могилевчан были направлены властям 3 февраля правозащитником Борисом Бухелем и несколькими членами РЭП.
Напомним, что 17 февраля, в 18-00 на Октябрьской площади в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов.