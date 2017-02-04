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Румынская власть сдалась перед протестами

  • 4.02.2017, 22:37

Премьер Румынии отозвал проект указа, вызвавшего массовое недовольство

Премьер-министр Румынии социал-демократ Сорин Гриндяну отозвал проект правительственного указа о декриминалмизации ряда коррупционных действий - под давлением массовых протестов , передает «Радио Свобода».

Гриндяну согласился с необходимостью общественной дискуссии по поводу предложенной правовой реформы.

Накануне, 3 февраля, румынский уполномоченный по правам человека ("народный адвокат") Виктор Чорбя оспорил правительственное постановление в Конституционном суде. Ранее решение было оспорено генеральным прокурором и президентом страны Клаусом Йоханнисом.

Несколько дней подряд в Бухаресте проходили массовые демонстрации противников коррупции.


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