Восемь белорусских успехов января 4 4.02.2017, 22:53

Успехи белорусов в первом месяце 2017-го в самых различных сферах.

Белорусское приложение для селфи Fabby получило инвестиций на сумму $2 млн

В прошлом году только лентяй не писал про успех белорусских разработчиков приложении MSQRD, который в конце концов выкупил Facebook Марка Цукерберга. Этот же год начинается с новости про инвестиции в 2 млн долларов в новый проект соучредителя Maps.me Юрия Мельничка — мобильное приложение Fabby, которое позволяет менять фон селфи, пишет nn.by.

Белорусский проект попал в топ-10 новых гаджетов от USA Today

По итогам выставки Consumer Electronics Show, проходившей в Лас-Вегасе, авторитетное издание USA Today опубликовало собственный топ-10 новых гаджетов. В престижный список попал и белорусский проект Kino-mo Hypervsn по разработке голографических экранов.

Впервые в истории «Дакара» белорусы стали шестыми в самой тяжелой гонке

Белорусские гонщики показали на ралли-рейде «Дакар-2017» лучший результат за всю историю своих выступлений.

Фотопроект минчанки попал на страницы итальянского Vogue

Всемирно известный журнал о моде для женщин с более чем со столетней историей разместил на своих страницах в сети свежий фотопроект белоруски Татьяны Кежа Static Rush. И это не первое появление нестандартных снимков минчанки в популярном глянце.

Беларусь впервые в истории обыграла Венгрию и вышла в плей-офф чемпионата мира по гандболу

И несущественно, что произошло после. В тот вечер спортивные форумы пестрели счастливыми комментариями-поздравлениями: изголодался белорусский болельщик по победам в игровых видах спорта на высшем уровне. Для молодой команды Юрия Шевцова 1/8 финала пока оказалась потолком.

Белорусские астрономы попали в кембриджский учебник

Белорусские астрономы публикуют фотографии Луны в солидной книге Shoot The Moon британского университета.

Женская сборная Беларуси (U-21) по индорхоккею стала серебряным призером ЧЕ

Индорхоккей — часть неолимпийской программы, вроде хоккея на траве, только в закрытых помещениях. Белорусские юниорки на чемпионате Европы по этому виду спорта в Вене уступили чешским сверстникам только в финале, и только в серии штрафных бросков.

Антон Кушнир победил на этапе Кубка мира по лыжной акробатике в США

Великолепный камбэк выдал олимпийский чемпион Сочи Антон Кушнир. После трехлетней паузы в соревнованиях фристайлист вновь взялся штамповать победы. Месяц назад Кушниру не было равных в китайском Бэйда-Лейк, а сейчас 32-летний спортсмен хорошо выступил в американском Лейк-Плэсиде.