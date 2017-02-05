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Госдеп США восстановил аннулированные ранее визы

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  • 5.02.2017, 8:06
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Американские ведомства приступили к исполнению решения суда в Сиэтле, который приостановил действие миграционного указа Трампа.

Госдепартамент и министерство национальной безопасности США начали исполнять решение суда в Сиэтле, приостановившего действие миграционного указа нового президента США Дональда Трампа, сообщает DW.

Внешнеполитическое ведомство в субботу, 4 февраля, восстановило действие порядка 60 тысяч ранее аннулированных виз, которые были выданы гражданам семи стран с преимущественно мусульманским населением.

Если визы действительны, граждане семи стран, подпавших под указ Трампа, вновь могут въезжать на территорию США, заявил представитель Госдепартамента. Министерство национальной безопасности заявило, что граждане этих стран вновь будут допускаться в Соединенные Штаты.

Вместе с тем ожидается, что уже в тот же день американский президент подаст апелляцию на решение суда. На своей странице в Twitter Трамп назвал его "нелепым" и пообещал его отменить.

Апелляцию в настоящее время готовит министерство юстиции.

Федеральный суд в американском городе Сиэтле (штат Вашингтон) принял постановление, налагающее временный запрет в масштабах всей страны на исполнение президентского указа, который ужесточал иммиграционный режим и запрещал въезд в США в течение ближайших 90 дней для граждан Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Суд постановил снять ограничения незамедлительно.


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