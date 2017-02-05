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На фестиваль «Магутны Божа» может приехать Папская Сикстинская капелла

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  • 5.02.2017, 8:15
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Сейчас с капеллой ведутся переговоры, и если ей позволит гастрольный график, то она выступит в Могилеве.

Папская Сикстинская капелла может принять участие в международном фестивале духовной музыки "Магутны Божа", который пройдет в Могилеве в конце июня. Об этом сообщил апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер во время встречи с председателем Могилевского облисполкома Владимиром Доманевским, передает БелТА.

Сейчас с капеллой ведутся переговоры, и если ей позволит гастрольный график, то она выступит с концертами на фестивале духовной музыки "Магутны Божа".

Во время встречи представителя Ватикана с руководителем Могилевщины обсуждалось взаимодействие по организации и созданию благоприятных условий для работы католических приходов, возможности и проблемы, связанные с ремонтом существующих католических храмов, а также строительством новых религиозных объектов. В частности, Владимир Доманевский пообещал поддержку в вопросах ремонта кафедрального костела Успения Пресвятой Девы Марии и святого Станислава в Могилеве и благоустройству прилегающей к нему территории.

В кафедральном соборе святого Станислава Апостольский нунций сегодня встречается с католическими священниками и законниками Могилевской области. Затем он посетит музей истории Могилева и строящийся приход святого Антония Падуанского. Архиепископ Габор Пинтер 5 февраля возглавит мессу в могилевской кафедре и встретится с верующими.


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