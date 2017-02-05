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Новый президент Гамбии отменил третий выходной для чиновников

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  • 5.02.2017, 8:26
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Адама Барроу

При диктаторе Яхья Джамме чиновника каждую пятницу не работали, а молились.

Новый президент Гамбии Адама Барроу своим указом отменил действовавший во времена предыдущего главы государства режим четырехдневной рабочей недели, сообщает русская служба ВВС.

Государственные служащие теперь будут работать 36,5 часов в неделю - с 08:00 до 16:00 с понедельника по четверг и с 08:00 до 12:30 по пятницам.

Четыре года назад предшественник Барроу Яхья Джамме ввел четырехдневную рабочую неделю, сделав пятницу дополнительным выходным днем.

Джамме объяснял это тем, что преимущественно мусульманское население Гамбии сможет посвятить пятницу молитвам.

В конце января Яхья Джамме, занимавший пост президента Гамбии более 20 лет, заявил, что отказывается от борьбы за президентское кресло и уступает место победившему на выборах Адаме Барроу.

Этому предшествовали несколько дней борьбы за власть, грозившие закончиться масштабным политическим кризисом.


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