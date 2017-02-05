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Под Минском построили блок-пост для «партизан»

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  • 5.02.2017, 8:36
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В Жодино началась подготовка к учениям, на которых будет отработана оборона объектов на территории Жодино и Смолевичского района.

Из запаса призывают военнообязанных солдат и офицеров. В народе мобилизованных военных учений гражданских по сложившейся традиции называют «партизанами».

На следующей неделе в Смолевичском районе и Жодино военные и милиция будут отрабатывать приемы обороны различных объектов, сообщает ex-press.by.

Во время сборов военнообязанные, еще не присягавшие Республике Беларусь, примут присягу. Они будут проходить обучение, участвовать в стрельбах и в обороне одного из объектов, находящихся на территории Смолевичского района.

Блок-пост на улице Логойской до начала учений построили работники Жодинского ЖКХ.

Вчера, 3 февраля, в Жодинском профессиональном лицее на военные сборы призвали бывших офицеров и прапорщиков. В ближайшие дни будут призваны солдаты и сержанты.


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