Американский финансист рассказал, как правильно начать свое утро 2 5.02.2017, 8:46

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И выполнить данное себе обещание перейти в 2017 году на здоровое питание.

«Эта колонка будет довольно сильно отличаться от моих предыдущих», - пишет американский финансист Виталий Каценельсон.

Я не стану говорить о фондовом рынке, акциях, экономике или новом президенте. Вместо этого хочу поговорить о жизни.

Меня недавно впечатлили несколько цитат. Вот первая: «То, что вам принесет Новый год, во многом зависит от того, что вы принесете в Новый год».

Она заставила меня задуматься о новогодних обещаниях. Некоторые из них личные, другие связаны с бизнесом. Одно даже связано со здоровьем. Я решил, что в 2017 году хочу правильнее питаться. Не хочу «садиться на диету», потому что для меня это означает есть невкусную еду и при этом постоянно ходить голодным. Некоторым людям это удается, но большинство – и меня это тоже касается – выдерживают неделю или две, а потом сдаются.

Чтобы диета была постоянной, она должна нравиться. Как говорит мой друг Итан Берг, она должна быть одновременно простой, приятной и автоматической.

Итан уже много лет пытается уговорить меня перейти на смузи, и я жалею, что не послушал его раньше. Я понял, что мне нравится пить смузи и, что еще важнее, мне нравится их готовить.

Хорошая диета должна быть одновременно простой, приятной и автоматической

Сложность в приготовлении смузи заключается в том, чтобы ингредиенты всегда были под рукой. Вы не ездите за продуктами каждый день, а свежие фрукты и овощи быстро портятся. Я решил эту проблему, начав замораживать овощи и фрукты. Я чищу бананы, разрезаю их пополам и замораживаю. Мы каждые две недели выезжаем в большой супермаркет, я покупаю несколько пакетов замороженной голубики, шпината и кале. Примерно две трети кале и шпината я замораживаю в отдельных пакетах.

Свой эксперимент со смузи я начал с приготовления их на завтрак. Тем не менее, через несколько дней я понял, что завтрак – любимый мой прием пищи (обожаю яичницу), и я не хочу от него отказываться. К тому же, мой завтрак состоит всего из нескольких сотен калорий, и я люблю его готовить.

Обед – наименее любимый мой прием пищи по ряду причин. Во-первых, он прерывает мой рабочий процесс. Мне приходится отрываться от своих дел и думать о том, куда пойти пообедать (чем меньше неважных дел в жизни, тем лучше. Если бы жена мне позволила, я купил бы десять идентичных костюмов и носил бы только их. Альберт Эйнштейн и Стив Джобс так и делали). К тому же, во время обеда я потребляю слишком много калорий, и, честно говоря, ем не слишком полезную еду.

Когда я только начал, мои смузи состояли по большей части из фруктов. Но постепенно я стал добавлять в них и овощи: шпинат, кале, авокадо, сельдерей. Меня удивляло, что даже с добавлением все большего количества овощей вкус остается фруктовым. Думаю, это заслуга моих ключевых ингредиентов: голубики, бананов, мандаринов, миндаля и меда.

Я не особенный спец по готовке, но могу понять, почему многим людям нравится это занятие: оно заставляет почувствовать удовлетворение от достигнутого. Я чувствую это каждое утро: я создаю нечто, чем горжусь (да, я в курсе, что речь идет о смешивании фруктов и овощей в блендере).

Начинать ваше утро правильно очень важно. Я прекратил слушать новости по дороге на работу, поскольку они меня раздражали (особенно во время избирательной кампании). Вместо этого я перешел на плейлисты.

Я отвожу своего тринадцатилетнего сына в школу, и мы слушаем их вместе.