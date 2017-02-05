«За нашу и вашу свободу!»: Активисты отметили день рождения Тадеуша Костюшко 1 5.02.2017, 9:13

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Фото: novychas.by

Идеи нашего великого земляка о справедливости, правах человека, независимости актуальны для белорусов и сегодня.

Представители Белорусской социал-демократической партии (Громада), молодежной структуры «Молодые социал-демократы - Молодая Громада» и компании «За наш город» приняли участие в торжественных мероприятиях посвященных годовщине рождения Тадеуша Костюшко, сообщает «Новы Час».

Ежегодно представители общественности, дипломатических миссий и местных органов власти отмечают дату рождения героя трех народов - уроженца Брестской земле Тадеуша Костюшко. Основные мероприятия проходят в урочище Меречевщина Ивацевичского района на территории восстановленной родовой усадьбы Тадеуша Костюшко.

«Благодарные потомки от Австралии до США, Франции, Польши, Швейцарии и Беларуси назвали в его честь горные вершины, острова, военные академии, города, штаты, гимназии, площади, улицы, парки, мосты, военные корабли. Его увековечили в картинах, музыкальных произведениях, романах и стихах. С его портретом выпущены марки и монеты. На наш взгляд, в Беларуси пришло время открыть кадетский корпус или военную академию имени Т. Костюшко », - комментирует историческое наследие заместитель председателя областной организации БСДП Валентин Лазаренков.

Фото: novychas.by

«Наш земляк был не просто героем своего времени. Его идеи, взгляды, его мировоззрение о свободе, равенстве, справедливости, правах человека, независимости актуальны до сегодняшнего дня для нас. Мы чтим память о Костюшко, мы гордимся свои земляком. Его девиз «За нашу и вашу свободу!» остается актуальным и сегодня. Его борьба за справедливость, за права простых людей является для нас примером», - отметил лидер молодых социал-демократов Брестчины Сергей Мазан.

Фото: novychas.by

Представители общественности возложили цветы в родовом имении генерала в урочище Меречевщина Ивацевичского района, посетили усадьбу-музей и провели круглый стол, посвященный известному земляку.