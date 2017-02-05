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Видеофакт: Скрипачка исполнила гимн Украины перед позициями врага в Авдеевке

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  • 5.02.2017, 9:29
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Украинка, играющая в симфоническом оркестре Германии, прибыла на фронт, чтобы поддержать боевой дух армии.

Скрипачка Марина Бондас, которая играет в симфоническом оркестре в Германии, сыграла гимн Украины в одном из полуразрушенных зданий Авдеевки на горизонте позиций пророссийских террористов. Об этом сообщила в Facebook корреспондент DW и Die Tageszeitung Анастасия Магазова.

"Надеюсь, эту скрипку сегодня услышали все. Особенно те, кто на горизонте", - написала Магазова.


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