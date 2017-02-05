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Ученые: Дети становятся похожими на своих товарищей по играм

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  • 5.02.2017, 10:03
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В эксперименте американских исследователей поучаствовали 53 ребенка, которые были разделены на три группы.

Американские ученые пришли к выводу, что на развитие ребенка имеют значительное влияние их товарищи, сообщает grifonsoft.ru.

Проведя исследование социальных сетей было установлено, что большинство детей, в особенности дошкольного возраста, перенимают черты характера своих товарищей на подсознательном уровне. Отмечается, что для подобного явления, ребята должны контактировать длительное время.

В эксперименте поучаствовали 53 ребенка, которые были разделены на три группы. Первая группа обозначалась с положительность эмоциональностью, вторая с отрицательной, а третья с нейтральной.

После чего дети контактировали между собой играя в различные игры. Как оказалось, дети с положительной эмоциональностью старались играть с детьми с отрицательной. А нейтральные ребята в большей степени перенимали хорошие качества от положительных детей, чем от отрицательных.

Таким образом были замечены перемены в характере и мировоззрении в целом. Дети становились более общительнее и трудолюбивее или же обидчивыми, смотря на то, какой тип на них влиял.

Работы подобного рода являются первыми в истории. Ранее из никто ученых не рассматривал детально влияние характера детей на взаимоотношения при совместной игре.


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