Ученые: Дети становятся похожими на своих товарищей по играм

Ученые: Дети становятся похожими на своих товарищей по играм4
- 5.02.2017, 10:03
- 8,154
В эксперименте американских исследователей поучаствовали 53 ребенка, которые были разделены на три группы.
Американские ученые пришли к выводу, что на развитие ребенка имеют значительное влияние их товарищи, сообщает grifonsoft.ru.
Проведя исследование социальных сетей было установлено, что большинство детей, в особенности дошкольного возраста, перенимают черты характера своих товарищей на подсознательном уровне. Отмечается, что для подобного явления, ребята должны контактировать длительное время.
В эксперименте поучаствовали 53 ребенка, которые были разделены на три группы. Первая группа обозначалась с положительность эмоциональностью, вторая с отрицательной, а третья с нейтральной.
После чего дети контактировали между собой играя в различные игры. Как оказалось, дети с положительной эмоциональностью старались играть с детьми с отрицательной. А нейтральные ребята в большей степени перенимали хорошие качества от положительных детей, чем от отрицательных.
Таким образом были замечены перемены в характере и мировоззрении в целом. Дети становились более общительнее и трудолюбивее или же обидчивыми, смотря на то, какой тип на них влиял.
Работы подобного рода являются первыми в истории. Ранее из никто ученых не рассматривал детально влияние характера детей на взаимоотношения при совместной игре.