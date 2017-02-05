Минчанин перебрался в Мьянму, чтобы чинить там супердорогие автомобили 1 5.02.2017, 10:22

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Фото: onliner.by

Оказалось, что в столице экзотической страны давно действует успешная белорусская автомастерская.

«Как так вышло, что я променял Минск на Янгон, крупный город в Мьянме? — задается вопросом в интервью onliner.by Максим. — Да я и сам не знаю. Как-то раз мой друг сказал, что его знакомые ищут человека для работы в этой интересной стране». Мьянма — это где вообще? Многие помнят ее под названием Бирма. Это государство находится в западной части полуострова Индокитай. Не пожалел ли минчанин о своем решении перебраться в более бедную страну? Вопрос актуальный, если учитывать, что там он занимается не сверхдоходным по нашим меркам делом — Максим ремонтирует автомобили.

«Я подумал, что меня в Минске ничего сильно не держит да и вернуться всегда смогу, — вспоминает о своем решении переехать молодой человек. — Помню, садился в самолет во время первого снега, а вышел в +33. В Янгоне я устроился на СТО, которая ремонтирует дорогие европейские автомобили — от Mini до Ferrari. Тут я заведую электрикой».

Фото: onliner.by

Максим решил начать рассказ об азиатских буднях автомастера небольшим экскурсом в историю.

— Во времена правления военной хунты автомобили могли позволить себе только большие шишки из армии. Граница была закрыта для простых смертных, а такой растаможки, как тут, белорусы не видели никогда. Например, в 2010 году 10-летний Toyota Mark II стоил в Бирме $150 тыс. Само собой, машину могли себе позволить только очень богатые и влиятельные люди, автопарк страны был минимальным. После ухода от власти военных в 2011 году ситуация начала меняться — автомобили разрешили покупать всем. Сегодня растаможка здесь составляет около 165%, к ней добавляются плата за постановку на учет и прочие траты.

Но количество машин в Янгоне за шесть лет выросло и продолжает расти. Шестимиллионный город начинает потихоньку задыхаться. Местные власти это поняли и придумали новый сбор — за парковочное место. Понятие это довольно условное. Это оплаченное место, может, и существует где-то, но отнюдь не возле дома. Но люди все равно готовы платить — лишь бы ездить на авто. Насколько мне известно, сейчас в Янгоне поставить машину на учет нельзя вообще. Исключение делается разве что при отправке старой модели в утиль. Ну или если вы знаете того, кто знает того, кто может помочь за вознаграждение.

Фото: onliner.by

— Автомобилей стало много, а значит, и работы у вас, автотехников, прибавилось?

— Я наемный работник, один из владельцев СТО — белорус, а клиенты — в основном состоятельные люди. Самый дешевый представитель местного автомира — Toyota Probox (тут они используются в такси) — стоит около $10 тыс. Такие к нам не едут. Аналогов Probox на нашем рынке нет, но это, чтобы вы представляли, очень плохая машина: самый дешевый пластик, что я видел, сзади не диван, а «скамья» и рессорная задняя подвеска, которая вытряхивает из пассажиров все органы. Есть еще те же Toyota Mark II (сейчас подешевели до $20—30 тыс.), Toyota Crown (у нас — Lexus GS) стоит около $50 тыс., встречаются кей-кары (грузовички с объемом двигателя до 660 «кубов», основанные на легковушках). Честно говоря, глядя на весь город в целом, я не знаю, откуда они берут эти деньги. Да, тут частный бизнес на каждом углу, но местные говорят, что это бизнес, чтобы выживать, а не жить.

Фото: onliner.by

— Какие же машины приезжают на обслуживание именно на белорусскую станцию?

— Европейский автомобиль, к которому мы привыкли, в Мьянме дорогой и престижный. BMW E60 или Audi А6 тут встречаются редко. Зато часто заметны Porsche Cayenne (здесь стоят по $150 тыс.), Panamera, BMW 7-Series, Range Rover, Bentley и прочие лакшери-кары. Из достоверных источников знаю, что тут около ста Rolls-Royce. У всех богатых людей тут не то что по несколько автомобилей, а по несколько десятков. Такие люди частенько и обслуживаются у нас на СТО. Владелец моей станции сам очень богатый человек, и он, как мне кажется, открыл ее не ради заработка, а в большей степени для обслуживания своих авто и машин друзей.

Фото: onliner.by

Эти далеко не бедные клиенты — довольно частые наши посетители. Все дело в том, что машин много и ездят такие люди на них редко. Запросто попадаются машины с пробегом в 2 тыс. километров за пару лет, у которых уже не держит «пневма», от жары пришел в негодность экран мультимедийной системы или просто проводку съели крысы. Работы много, трудиться здесь нелегко: машины сложные, погода жаркая, а запчасти все заказные, ошибиться в выборе нельзя. Не факт, что запчасть потом удастся продать. Да и клиент расстроится, что придется ждать свою машину дольше планируемого. После ремонта он вновь поставит ее в гараж, и там она будет ждать своей следующей поломки.

— Как бы вы охарактеризовали клиентов? Трудно ли работать с богачами в бедной стране?

— Богатые бирманцы любят обслуживать свои авто на СТО со слесарем из Европы, и иметь на своей станции такого слесаря — статусно. Клиенты понимают, что слесарь из Европы не поедет сюда за «три корочки хлеба», а раз бирманский бизнесмен платит европейцу, значит, тот «знает и умеет» все, что касается ремонта автомобилей. Правда, лично я за три месяца видел клиентов только пару раз. Машины в ремонт пригоняют их драйверы и забирают они же, как правило, без оплаты наших услуг. Все денежные вопросы решаются позже между самим владельцем и боссом.

Фото: onliner.by

Работать с бирманцами тяжеловато. Наш человек всегда может рассказать тебе, где в машине стучит, какого рода стук, при каких условиях проявляется. Тут же приезжает драйвер и говорит, что в машине есть «нойз». А какого рода «нойз»: из подвески или из мотора? Выпытать невозможно. Приходится тратить кучу времени, чтобы найти иголку в стоге сена. Бывало, приезжаю на выезд к клиенту, по его словам, машина не заводится. Смотрю — а там Maserati, простоявший весь сезон дождей (три-четыре месяца) на улице с открытым люком. Весь салон с блоками и проводкой сгнил напрочь. А у него все просто: машина не заводится. Не работает стартер, сел аккумулятор, отсутствует мотор — неважно, для всего есть одно определение — «не заводится». И проблема даже не в трудностях перевода — они просто не понимают многих простых истин.

При этом клиенты очень не любят, когда проблема со временем не исчезает. В Минске я всегда старался сделать так, чтобы сэкономить клиенту деньги: стучит что-то — меняем то, что стучит. В Мьянме же надо менять все, что может стучать в принципе. Бывали случаи, когда ставили новые передние рычаги, а через неделю на машине застучало что-то сзади — клиент оказался жутко недоволен. Объяснить ему, что на момент диагностики все было хорошо, невозможно. И тут дело даже не в деньгах — они готовы платить, готовы ждать авто пару месяцев, но сделать надо все за один раз.

Фото: onliner.by

— Близость Японии, богатые автовладельцы, страсть азиатов выделиться — все это навевает мысли о развитии тюнинга. Насколько справедлив такой ход мыслей для Мьянмы?

— Nissan Skyline, GT-R, Fairlady, Supra, STI и Evo встречаются хоть и не каждый день, но их заметно больше, чем в РБ. И это при том, что некоторые виды тюнинга в Янгоне запрещены. В частности, тюнинг выхлопных систем. Но люди ездят. Может, потому, что штрафы небольшие, или из-за редких встреч с полицейскими на дороге. Хороший тюнинг всегда и везде был дорогим. Мьянма не исключение. Наверное, поэтому тут очень много «колхозного» тюнинга: наклеечки, кривые обвесы и антикрылья, китайские диски, светодиоды во всех местах. Тут запросто можно увидеть Honda с наклейкой TRD (Toyota Racing Development) или Toyota с наклейкой Mugen (придворное ателье Honda).

— Давайте немного отойдем от темы техобслуживания. Расскажите об особенностях азиатской автомобильной жизни.

Фото: onliner.by

— Представьте на мгновение, что вы оказались в шестимиллионном городе, в котором за шесть лет количество машин увеличилось с тысячи до нескольких миллионов. Добавьте сюда менталитет типичного азиатского водителя и капельку того, что учеба на права тут проходит за два дня и все равно большинство этого не делает. Не забудьте, что количество светофоров в городе можно пересчитать по пальцам, равно как и количество дорожных полицейских. Также стоит обязательно упомянуть о том, что машины все с правым рулем, а движение правостороннее, как и у нас. Теперь уберите все знаки приоритета в городе. Добавьте дороги, по сравнению с которыми дороги в РБ покажутся вам идеальным хайвеем. Теперь вы понимаете, что Янгон — это ад для белорусского автомобилиста.

Фото: onliner.by

Подъезжаете к перекрестку и вам надо прямо? Притормозите: перед вами обязательно кто-то решит развернуться. Видя, что вы тормозите, встречный водитель выставит руку в окно, как бы благодаря вас, хотя вы и не собирались его пропускать. Не хотите пропускать? Не смотрите на него, контролируйте ситуацию боковым зрением. Вряд ли перед вами выедут наперерез, понимая, что вы не видите. Первое правило — «Посмотрел — проиграл». Никаких помех справа. Вам не всегда уступят, даже если вы едете на зеленый прямо. Жалуетесь, что в Минске иногда попадаются водители, которые не смотрят в зеркала? Тут в зеркала не смотрит ни один водитель. Поэтому существует второе правило — в любой непонятной ситуации надо давить на клаксон. Подъезжаете к перекрестку, собираетесь опередить или обогнать кого-нибудь — нажимайте на клаксон. Моргайте дальним светом — и вы обезопасите себя от перестраивающегося прямо в вас автомобиля. Видите на перекрестке автомобиль, движущийся с аварийкой, — так водитель сообщает, что он едет прямо и ему надо уступить.

— Похоже на стандартный хаос, характерный для большинства стран Азии. Что еще стоит знать туристу, который захочет покататься по Мьянме?

Фото: onliner.by

— Например, то, что понятия «организованная парковка» тут не знают. Если человек задержался на работе или постоял в пробке, то возле дома придется стать вторым или даже третьим рядом. Первый ряд обычно занимают машины, которые не ездят. То ли денег на растаможку/постановку на учет не хватило, то ли машину просто надо ремонтировать, а на это нужны деньги, которых все так же нет. Все остальные паркуются, закрывая и эти машины, и машины соседей. Бумажки с номером телефона не оставляют. Как местные по утрам разъезжаются, для меня загадка.

Фото: onliner.by

Кроме того, в Янгоне запрещены мопеды. Изредка можно встретить полицейского на мопеде. С одной стороны, это и хорошо: кто был в Азии, знает, что такое город, в котором единственный транспорт — это мопед или мотороллер. С другой стороны, один человек на мопеде занимает на дороге меньше места, чем на автомобиле. Ходят слухи, что мопеды скоро снова будут в законе в Мьянме. Надеюсь, что это поможет в вопросе пробок. От дома до работы мне нужно проехать 16 километров, и я преодолеваю это расстояние за 1 час 10 минут. Стоим редко, в основном медленное передвижение на первой передаче.

— Видимо, отправиться в Мьянму на автомобиле — не самый лучший вариант. В таком случае, может, есть смысл развлечь себя пешими прогулками?

— Есть тут и городские автобусы. Как правило, это уже старые «гробики на колесах» в ужасном состоянии. К тому же управляют ими в большинстве случаев молодые горячие бирманцы, любящие скорость. Если на улице слышится протяжный гудок, это значит, что где-то недалеко к перекрестку на скорости 80 км/ч летит один из таких автобусов. Чтобы предотвратить аварию, шофер не снижает скорость, а начинает сигналить метров за 200 до перекрестка, чтобы никто перед ним случайно не высунулся. Наверное, именно поэтому я не решаюсь ездить тут на автобусах.

Фото: onliner.by

Пешеходам в Янгоне тоже нелегко. Тротуаров нет, а их наличие тоже не всегда облегчает передвижение по городу. Поверхность тротуара — это крыша дождевого канала, а они тут в очень плохом состоянии. Не стоит по пути смотреть в телефон: можно провалиться. Каналы эти бывают и по 50 сантиметров глубиной, а бывают и под пару метров. Даже если человек провалится и ничего не повредит, то побывает своими ножками в куче гнилья и мусора, который в этом канале может лежать уже пару лет. Высота бордюров порой достигает 50 сантиметров. Даже у обычного человека от таких скачек довольно быстро устают ноги.

Местные пешеходы ходят по дороге, как у себя дома. Тут просто отсутствуют пешеходные переходы. Даже на перекрестках со светофорами приходится смотреть на автомобильный светофор попутного направления и переходить, когда загорится зеленый свет потоку. И все равно надо посмотреть налево, так как поворачивающий водитель уступать вам не собирается. Посмотрели? Вспомните правило: теперь вам точно не уступят! Вот так и приходится переходить улицы, забывая об инстинкте самосохранения. Такая в Мьянме автомобильная жизнь: непонятная, странная и не такая, как у нас.