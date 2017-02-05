На границе с Литвой выросли огромные очереди из фур 5.02.2017, 11:09

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Свыше 330 грузовиков стоят на границе Беларуси с Литвой.

Такая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БелТА. По данным на 8:00 5 февраля, больше всего фур ожидает выезда в пункте пропуска "Каменный Лог" - 140. В "Котловке" в очереди находятся 90 грузовиков. Чуть меньше большегрузов в "Привалке" - 37, "Беняконях" - 64.

На выезде из Беларуси в Польшу и Украину очередей в пунктах пропуска не отмечается.