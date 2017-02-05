Леонид Кулаков борется с властями за свое имущество 3 5.02.2017, 11:31

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Леонид Кулаков

Судебные исполнители решили арестовать автомобиль активиста «Европейской Беларуси», работающего таксистом.

Об этом Леонид Кулаков рассказал «Радыё Свабода».

«Работаю только таксистом, других источников дохода не имею. На судах после акций всегда говорю судьям, чтобы, если уже признают виновным, давали мне не штраф, а сутки, что готов к аресту», - рассказал активист.

На автомобиль «Фольксваген Туран» таксиста Леонида Кулакова наложен арест.

Соответствующий документ Кулакову прислали 4 февраля из «Органа принудительного исполнения Первомайского района Минска». Подписала документ судебный исполнитель Людмила Клыга - та самая, которая более недели назад арестовывала автомобиль Дмитрия Дашкевича и, как утверждает женщина, «пострадала» при инциденте. Забрать автомобиль Леонида Кулакова под арест поручено сотрудникам ГАИ.

«Это может произойти в любой момент. Вот хотя бы в эту минуту», - рассказал таксист журналистам.

«Забирают авто за то, что не оплатил ряд штрафов. Был штраф в 10 миллионов 500 тысяч за баннер «Требуем честных и справедливых выборов», который вывешивали вместе с Максимом Винярским перед последними парламентскими «выборами» в сентябре. Потом штраф 840 рублей «новыми» за пикет солидарности с Эдуардом Пальчисом у минского городского суда. Третий штраф - 1050 за то, что на митинге в годовщину референдума держал флаг Евросоюза и кричал «Жыве Беларусь!». Еще 420 рублей штрафа должен выплатить Экономическому суду Минске. Всего набралось более 3 тысяч.

Ранее часть штрафов я оплатил, но все покрыть не удается. Работаю только таксистом, других источников дохода не имею. Экономическая ситуация в стране такая плохая, что люди пользуются такси все меньше, заработать удается только на проживание и налоги, остаются буквально копейки на еду, откладывать не из чего.

Но скажу, что от моих политических взглядов я не откажусь. Пусть приходят домой, арестовывают последнюю имущество, но, как боролся за свои права, так и буду бороться».

В понедельник, 6 февраля Леонид Кулаков намерен снова работать на своем автомобиле:

«У меня нет выбора. Делают из меня «тунеядца» и одновременно требуют налоги. Вот и буду работать».