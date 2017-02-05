СМИ: Евросоюз решил продлить санкции против России 11 5.02.2017, 11:43

Еврокомиссия в марте планирует еще на полгода заморозить активы и оставить запреты на поездки в Европу для соратников Владимира Путина.

В Европейском союзе планируют продлить срок действия санкций против граждан России - союзников президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает агентство Bloomberg (перевод – liga.net).

По данным издания, Еврокомиссия в середине марта на полгода продлит замораживание активов и запрет на поездки для более чем ста граждан России и Украины, которые виновны в разжигании войны. Среди них российский бизнесмен, совладелец СМП-банка Аркадий Ротенберг, и крупнейший акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук.

3 февраля 2017 года на заседании Совета безопасности ООН представитель США Никки Хейли заявила, что Соединенные Штаты не снимут санкции с России пока Москва не прекратит оккупацию Крыма.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.