Мартин Шульц догоняет по популярности Ангелу Меркель 1 5.02.2017, 12:02

После выдвижения Шульца кандидатом в канцлеры Германии рейтинг немецких социал-демократов резко вырос.

Рейтинг Социал-демократической партии Германии за неделю с 26 января по 2 февраля вырос сразу на шесть процентных пунктов и достиг отметки в 29 процентов на фоне выдвижения бывшего председателя Европарламента Мартина Шульца (Martin Schulz) кандидатом от СДПГ на пост федерального канцлера. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом Emnid по заказу еженедельника Bild am Sonntag, сообщает DW.

Это наилучшие показатели для социал-демократов за более чем четырехлетний период, отмечает издание. Отставание от правящего блока в составе Христианско-демократического (ХДС) и Христианско-социального союзов (ХСС) сократилось за семь дней с 14 до четырех процентных пунктов. Рейтинг этих двух партий опустился до уровня в 33 процента, потери составили около 4 процентов.

Столь минимальным разрыв между СДПГ и ХДС/ХСС был свыше четырех лет назад - в июле 2012 года.

В то же время, согласно результатам исследования, за новый срок Меркель на посту канцлера выступает 41 процент респондентов, 38 - отдают предпочтение Шульцу.

29 января правление СДПГ единогласно выдвинуло председателя Европейского парламента Мартина Шульца кандидатом в федеральные канцлеры. Официально его избрание в качестве соперника Ангелы Меркель должно состояться на партийном съезде в середине марта. Выборы в бундестаг пройдут 29 сентября.