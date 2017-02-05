Клуб «Ваяр» провел тренировку по обороне белорусских городов 1 5.02.2017, 12:36

Фото: «Радыё Свабода»

Навыки отрабатывались во время игры в страйкбол в промзоне Минска.

Во время игры в страйкбол в промзоне Минска члены спортивно-патриотического клуба «Ваяр» отрабатывали навыки уличных боев.

Молодые люди собираются на подобные тренировки и вылазки 1-2 раза в месяц. Преимущественно подобные мероприятия проходят в безлюдных лесных массивах за городом. Также юноши регулярно участвуют в благоустройстве мемориала "Куропаты", где похоронены жертвы большевистского террора, пишет "Новы час".

Спортивно-патриотический клуб «Ваяр» - инициатива, созданная "Молодым Фронтом" в конце 2015 года для физического закаливания, воспитания у белорусской молодежи здорового национализма, готовности защищать свою семью и страну.