Самую дорогую квартиру Минска продают за $1,15 миллиона 7 5.02.2017, 12:19

В условиях кризиса за такую же цену можно купить 10-12 обычных трехкомнатных квартир в столице.

Кризис значительно умерил аппетиты продавцов элитной недвижимости в Минске. Если раньше в интернете попадались десятки объявлений с ценником выше $700 тыс. в эквиваленте, то сегодня таких предложений единицы. Самая дорогая из выставленных на продажу квартир находится на улице Румянцева в районе площади Победы и оценена в 2 224 560 рублей ($1 150 000), сообщает onliner.by.

Квартира расположена в семиэтажном кирпичном доме 2013 года постройки. Самый центр Минска, тихая улица, в двух шагах находятся площадь Победы и парк Горького. Дом имеет огороженную территорию и подземный паркинг. Это одна из немногих минских новостроек, квартиры в которой не поступали в свободную продажу. Вероятно, круг будущих жильцов был сформирован еще на старте проекта.

Планировка весьма своеобразна за счет длинного коридора. В квартире имеются гардеробная, два санузла, четыре жилые комнаты, одна из которых объединена с кухней. Общая площадь — 194,7 кв. м, жилая — 137,1 кв. м. Кухня занимает 44,5 кв. м (как «однушка» в обычной новостройке).

«В квартире выполнен дорогостоящий ремонт по индивидуальному дизайн-проекту, с использованием мебели и предметов интерьера лучших домов Италии», — отмечается в объявлении.

В видеоролике, ссылкой на который агентство недвижимости сопроводило свое объявление, приводится дополнительная информация: кухня Tomassi, встроенный холодильник Liebherr, варочная панель и духовой шкаф Smeg, посудомоечная машина Miele, кафель Versace и Roberto Cavalli.

Так выглядит гостиная, совмещенная с кухней.

Спальня.

Детская комната.

Рабочий кабинет.

Коридор.

Санузлы.

За квартиру на Румянцева сегодня просят $1 150 000 в эквиваленте. За такую же сумму можно купить несколько коттеджей в окрестностях Национальной библиотеки или водохранилища Дрозды либо 10—12 обычных трехкомнатных квартир.

Примечательно, что в дополнение к квартире идут два места в подземном паркинге, однако они продаются за отдельную плату.