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Видеохит: Нарисованный человечек сделал сальто после контакта с водой

  • 5.02.2017, 12:44

Оказывается, оживить рисунок под силу не только крупным мультипликационным студиям

В сети обсуждают ролик, в котором нарисованный маркером человечек "двигается" при добавлении воды. На видео обратило внимание издание Gizmodo (перевод – segodnya.ua).

Как пишет издание, секрет, вероятно, заключается в использовании сухого маркера, который быстро высыхает и легко стирается. В нем также используется маслянистый кремниевый полимер, не дающий краске контактировать с поверхностью напрямую.


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