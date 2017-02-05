Суд США отказался восстанавливать иммиграционный указа Трампа 2 5.02.2017, 12:52

ДОНАЛЬД ТРАМП

ФОТО: LOREN ELLIOTT/ZUMAPRESS

Апелляционный суд США отклонил жалобу минюста страны на блокировку указа.

Записка с ответом истца на возражения ответчика по иску может быть подана до понедельника, 6 февраля, сообщает Reuters (перевод – lenta.ru).

Минюст подал апелляцию накануне. После этого Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его администрация победит в споре.

Указ о запрете на въезд в США гражданам семи государств (Иран, Ирак, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан), в которых ислам является господствующей религией, был подписан Трампом 27 января. Кроме того, на 120 дней был приостановлен прием беженцев из Сирии.

Американский лидер пояснил, что эти меры направлены не против мусульман, а против террористов. По его словам, выдача виз гражданам всех стран возобновится, как только будут приняты дополнительные меры в политике безопасности в течение 90 дней.

Тем не менее решение Трампа вызвало массовые протесты, а 3 февраля федеральный судья Джеймс Робарт отменил ограничения на поездки в США граждан семи стран, попавших под действие президентского указа.