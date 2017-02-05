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В Беларуси сохранится умеренно морозная погода

  • 5.02.2017, 13:05

В понедельник погода порадует белорусов классическим сочетанием «мороза и солнца».

Умеренно морозная погода сохранится в Беларуси 6 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

В Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно по юго-западной половине страны ожидается снег. Ночью и утром в южных районах прогнозируют слабый туман. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха в течение суток составит минус 8-14 градусов, по юго-западу - 4-7 градусов ниже нуля. Ночью по северо-востоку при прояснениях будет 15-18 градусов мороза.


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