«Тунеядцам» начали предоставлять скидку и в ломбардах 8 5.02.2017, 13:17

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На днях, вслед за прокатом сноубордов и шиномонтажем, 20%-ю скидку ввел столичный ломбард.

Налоговые службы уже разослали более 400 тысяч писем потенциальным тунеядцам. Напомним, по декрету №3 президента эти люди должны заплатить 20 базовых величин в бюджет (360 рублей - размер базовой по-старому). Несколько белорусских фирм решили подсластить горькую пилюлю тем, кто получил письма из налоговой.

Первой выступила минская фирма по прокату сноубордов и оборудования для катания: «Уважаемые «тунеядцы»! В связи с новым декретом, мы решили позаботиться о самом незащищенном слое нашего общества. Все-таки 360 рублей - это не шутки! Придите с «письмом счастья» в будний день, и мы сделаем вам скидку в размере 20%».

- Акцию придумали после того, как несколько наших сотрудников сами получили «письма счастья». Но они не тунеядцы - работали в 2015 году за границей. Мы удивлены, что до нас такое никто не придумал. Люди реагируют по-разному, в основном с юмором. Было только несколько недовольных отзывов. Но вот с «письмом счастья» к нам пока никто не приходил. Честно говоря, мы особо и не ждали большого наплыва тунеядцев, - рассказали kp.by в фирме по прокату сноубордов ActiveWorld и уточняют, что акция будет длиться до конца февраля.

Идею о скидках взамен «письма счастья» подхватил шиномонтаж «5-е колесо» в Гродно.

- Да, делаем скидку 20% на услуги шиномонтажа. Увидели, что в Минске прокат сноубордов сделал, подумали, почему бы и нам людям не помочь, - рассказывают на шиномонтаже. - Правда, пока еще никто не приходил. Люди ищут подвох. Думают, из-за угла выбегут налоговики и наручники наденут. До лета акцию продлим. Мы уже готовы тем, кто придет, и 40% скидку сделать!

Скидку тунеядцам сделал и столичный ломбард, который принимает в залог цифровую технику: «Письмо из налоговой? А вы не знаете, что делать и где найти деньги? Не отчаивайтесь! В нашем ломбарде zaem.by до конца февраля действует скидка 20% для владельцев «писем счастья». Не будь тунеядцем - отдай долг Родине!»

В ломбард также никто не обращался за скидкой. Зато в социальных сетях на них обрушилось негодование - наживаются на беде.

- У каждого свое мнение по этому поводу. Никто же не заставляет это делать, - говорят в минском ломбарде и объясняют, как действует скидка. - Происходит оценка залога. Когда человек придет забирать вещь, у него накопятся проценты - вот на них и будет скидка. То есть в итоге вы заплатите меньшую сумму при выкупе. Мы берем вещь максимально на месяц под 1,7% в день плюс НДС.